К ЧМ-2018 свердловские «Ласточки» «заговорили» по-английски

16:35 | 28.04.2018

В электропоездах «Ласточка» теперь можно услышать объявления на английском языке. Нововведение связано с подготовкой к чемпионату мира по футболу.



По-английски «заговорили» поезда маршрутов Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский, Екатеринбург — Кушва, Екатеринбург — Шаля, Екатеринбург — Каменск-Уральский.



Приветствовать гостей по-английски будет екатеринбургская радиоведущая Ольга Невская, которая озвучивала путеводитель и автоинформаторы для Олимпийских игр 2014 года.





Фото: мояоколица.рф