Новости дня
16:15 | 28.04.2018
Возбуждено уголовное дело о незаконной передаче земельного участка артели старателей «Нейва»
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с 2015 по 2016 год должностные лица администрации Невьянского городского округа без проведения аукциона передали артели старателей земли сельскохозяйственного назначения.
Напомним, что ранее в деятельности артели выявили нарушения земельного и природоохранного законодательства. На арендуемом земельном участке обнаружили карьер по добыче золота. Проводились горные работы, был снят плодородный слой почвы. На данный момент прокуратура уже добилась отмены договора аренды между артелью «Нейва» и администрацией.
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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