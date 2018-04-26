Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


16:15 | 28.04.2018

Возбуждено уголовное дело о незаконной передаче земельного участка артели старателей «Нейва»

В Невьянске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при предоставлении артели старателей «Нейва» земельного участка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с 2015 по 2016 год должностные лица администрации Невьянского городского округа без проведения аукциона передали артели старателей земли сельскохозяйственного назначения.

Напомним, что ранее в деятельности артели выявили нарушения земельного и природоохранного законодательства. На арендуемом земельном участке обнаружили карьер по добыче золота. Проводились горные работы, был снят плодородный слой почвы. На данный момент прокуратура уже добилась отмены договора аренды между артелью «Нейва» и администрацией.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:35 | 28.04.2018
К ЧМ-2018 свердловские «Ласточки» «заговорили» по-английски

16:15 | 28.04.2018
Возбуждено уголовное дело о незаконной передаче земельного участка артели старателей «Нейва»

16:09 | 28.04.2018
В Екатеринбурге отмыли «Черный тюльпан» из брандспойтов

15:55 | 28.04.2018
В Прикамье приостановлена деятельность еще одного пожароопасного заведения

15:49 | 28.04.2018
Оглашен приговор получившим взятку от экс-директора Курганмашзавода сотрудникам Минобороны России

15:47 | 28.04.2018
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

15:36 | 28.04.2018
В Костанае обсудили молодежные инициативы как фактор евразийской интеграции

15:35 | 28.04.2018
В Зауралье примут дополнительные меры по пожарной безопасности из-за прогноза синоптиков

15:30 | 28.04.2018
В музей Пермского суворовского училища приехал «Тополь»

15:29 | 28.04.2018
На Вторчермете перекроют два участка дорог

15:05 | 28.04.2018
Как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Челябинске

14:58 | 28.04.2018
В Свердловской области обновлен список исчезающих животных и растений

14:45 | 28.04.2018
Смартфоны небесного оттенка пользуются наибольшим спросом у свердловчан

14:43 | 28.04.2018
Во вторник в Перми изменится движение транспорта

14:28 | 28.04.2018
Вынесен новый приговор бывшему прокурору Алексею Карпову

14:04 | 28.04.2018
В Кургане часть центральных улиц 9 мая перекроют на весь день

13:53 | 28.04.2018
ЦПКиО приглашает екатеринбуржцев на Международный день танца

13:50 | 28.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 27 апреля 2018 года

13:28 | 28.04.2018
Изменен кадровый состав департамента архитектуры Екатеринбурга

13:26 | 28.04.2018
Материалы проверки по свалке с костями рядом с Курганом направлены в СК и полицию

13:09 | 28.04.2018
Выходные в Перми начнутся с дождя

12:57 | 28.04.2018
На Урале осужден сотрудник фирмы по изготовлению надгробных памятников

12:56 | 28.04.2018
В Прикамье выбраны подрядчики для строительства еще пяти домов ЖК «Любимов» в Березниках

12:44 | 28.04.2018
Концепция развития пермской эспланады размещена на портале «Управляем вместе»

12:29 | 28.04.2018
Завтра центр Екатеринбурга перекроют из-за легкоатлетической эстафеты

12:00 | 28.04.2018
Пешеходную зону набережной Городского пруда закроют почти на месяц

11:48 | 28.04.2018
Прокуратура заинтересовалась деятельностью общины баптистов в городе Петухово

11:46 | 28.04.2018
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего без вести 14-летнего подростка

11:34 | 28.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 апреля 2018 года

11:27 | 28.04.2018
В Екатеринбурге снесли незаконно построенный четырехэтажный дом

10:59 | 28.04.2018
В Екатеринбургском зоопарке поселились самые редкие в мире кошки

10:40 | 28.04.2018
Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности

10:22 | 28.04.2018
Во время репетиции парада Победы в Екатеринбурге загорелась машина спецтехники

09:55 | 28.04.2018
В Екатеринбурге установили мемориальную доску погибшему в 1996 году сотруднику милиции

09:31 | 28.04.2018
Ночью под Екатеринбургом сгорели два дома, баня и автомобиль

09:13 | 28.04.2018
В Туринске возбуждено уголовное дело из-за массового заболевания школьников

27.04.2018

23:42 | 27.04.2018
В Екатеринбурге состоялась акция в защиту уйгуров. Не обошлось без полиции

23:08 | 27.04.2018
Участником перестрелки в ЖК «Бажовский» мог являться бизнесмен Павел Неверов

21:28 | 27.04.2018
Прикамский агрохолдинг готов выйти на производство 100 тонн молока в сутки

21:12 | 27.04.2018
Помощник президента Николай Цуканов: «Объединительные процессы должны идти на благо людей»

20:54 | 27.04.2018
Екатеринбуржцы поддержали переезд зоопарка на окраину города

20:41 | 27.04.2018
Телебашня в Екатеринбурге уничтожена полностью

20:30 | 27.04.2018
В Екатеринбурге временно перекроют движение трамваев на Вторчермете

20:02 | 27.04.2018
Начальник Главархитектуры Екатеринбурга покинет свой пост

18:27 | 27.04.2018
Новый терминал пермского аэропорта начнет обслуживать международные рейсы

17:58 | 27.04.2018
В Екатеринбурге в ходе стрельбы в элитном ЖК убили мужчину

17:29 | 27.04.2018
В Екатеринбурге продают здание бывшей земской школы

17:26 | 27.04.2018
Анатолий Литовченко: В поселке Новосинеглазово должна быть улучшена медицинская помощь

17:24 | 27.04.2018
В Финляндии заинтересовались медной катанкой РМК

17:01 | 27.04.2018
Свердловская ГИБДД сообщает о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздники


Мы в соцсетях





Архив
«    Апрель      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 