В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

15:47 | 28.04.2018

29 апреля в Свердловской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, в отдельных районах региона пройдут сильные дожди. Возможно усиление ветра до 25 м/сек.



В Екатеринбурге завтра также ожидается дождь. Порывы ветра днем будут достигать 15–20 м/с. Температура днем — 9–11 градусов.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, непогода может нарушить работу объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Из-за дождей возможно повышение уровня рек и подтопление прибрежной зоны.



Жителей просят быть бдительными и соблюдать рекомендации по безопасности: обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей, ограничить работы на высоте и на улице, не парковать автомобили вблизи рекламных конструкций, деревьев и металлических конструкций, водителям стоит быть более внимательными на дорогах.