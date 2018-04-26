На Вторчермете перекроют два участка дорог

15:29 | 28.04.2018

На Вторчермете до 5 мая 2018 года перекрыто движение транспорта по перекрестку улиц Патриса Лумумбы и Газетной. Кроме того, с 5 до 12 мая нельзя будет проехать по переулку Коллективному на участке от перекрестка с Газетной до дома № 11.



Перекрытия связаны с проведение работ по ремонту теплосети.





Фото: izvestia29.ru