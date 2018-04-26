14:58 | 28.04.2018

В Свердловской области обновлен список исчезающих животных и растений. По итогам обсуждений из Красной книги региона исключены ёж обыкновенный, птицы малая выпь, луток и сплюшка, а также растения василек цельнокрайнолистный, тимьян Талиева и норичник Скополи.



При этом список еще дополнят видами, в том числе, занесенными в Красную книгу Российской Федерации. В конце этого года министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области собирается выпустить второе издание Красной книги региона.





Фото: wild-nature.ru