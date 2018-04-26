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14:45 | 28.04.2018
Смартфоны небесного оттенка пользуются наибольшим спросом у свердловчан
На мобильные предпочтения уральцев могло повлиять наступление весны, желание поскорее отправиться в отпуск на море и широкий ассортимент таких телефонов в салонах «МегаФона». Посетителям точек собственного ретейла оператора и витрин виртуального магазина доступно свыше 40 моделей смартфонов в небесных оттенках.
Уральцы предпочитают украшать свою жизнь такими гаджетами в понедельник — это самый популярный день недели для покупок цветных девайсов. Меньший интерес к ним проявляется в выходные. Чаще других за такими гаджетами приходят женщины.
«Мобильный телефон постоянно с нами. Он часть жизни и, несомненно, влияет на настроение. Поэтому наша задача — предоставить широкий ассортимент оборудования, где каждый найдет вариант по душе. Лидируют сейчас, помимо чёрного и серебряного, цвет моря и неба. Такой гаджет можно встретить в 2,5 раза чаще красного и в 20 раз чаще желтого», — отмечает директор «МегаФон Ритейл» Алексей Быков.
На рынок активнее других выводят синие и голубые телефоны компании Samsung и Huawei. Помимо гаджетов, можно также выбрать гарнитуры, внешние аккумуляторы, дата-кабели, наушники, компьютерные мышки.
© «Вечерние Ведомости»
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