ЦПКиО приглашает екатеринбуржцев на Международный день танца

13:53 | 28.04.2018

Завтра, 29 апреля, екатеринбуржцев приглашают отметить Международный день танца в ЦПКиО им. Маяковского.



Праздник начнется в 13:00 мастер-классами на центральной сцене. Маленьких посетителей ждет детская интерактивная программа «Круче всех». Закончится День танца дискотекой под музыку Deejayroom.