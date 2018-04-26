Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 27 апреля 2018 года

13:50 | 28.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 27.04.2018 до 08:00 28.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 168 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 105 преступных деяний. Из них 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбой, 3 грабежа, 25 краж чужого имущества, в том числе 3 квартирных, 2 угона, 3 факта мошенничества, 14 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 9 — хранение и 5 — сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 5 ДТП с пострадавшими, в результате которых 5 человек, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 10 380 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 224 сотрудника полиции, 3 сотрудника ИТГ ОМОН Росгвардии, 100 — Росгвардии и 133 сотрудника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области