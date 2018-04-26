Изменен кадровый состав департамента архитектуры Екатеринбурга

13:28 | 28.04.2018

В департаменте архитектуры Екатеринбурга кадровые изменения. Вместо Андрея Молокова начальником департамента стал его заместитель Михаил Губин. Молоков назначен его заместителем по архитектурной деятельности.



Кроме того, кадровый состав изменен количественно. Теперь у начальника департамента будет четыре заместителя вместо трех. Сергей Косенко назначен на должность заместителя начальника по территориальному планированию и градостроительному зонированию, Евгений Нестеров — замом по планировке территории и землепользованию, а Сергей Малафеев — по архитектурно-строительному контролю и инженерному обеспечению.



Изменения вступят в силу 1 мая.