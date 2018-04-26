На Урале осужден сотрудник фирмы по изготовлению надгробных памятников

12:57 | 28.04.2018

В Верхней Салде к двум годам лишения свободы приговорен сотрудник фирмы по изготовлению надгробных памятников Антон Бугорский. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с декабря 2015 года по май 2016 года он присвоил более 648 тысяч рублей, полученных от клиентов.



Мужчина занимался заключением договоров на изготовление и установку надгробных памятников. Установлено, что в указанный период Бугорский скрыл он своего руководителя – индивидуального предпринимателя – 21 договор. Работы по ним не выполнены. Деньги обвиняемый забрал себе.



Приговор вступит в силу через 10 дней.





Фото: gorod33.ru