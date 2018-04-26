В Екатеринбурге разыскивают пропавшего без вести 14-летнего подростка

11:46 | 28.04.2018

В Екатеринбурге полиция разыскивает Александра Юрьевича Мыцало 2003 года рождения. 12 апреля он ушел из лицея № 173 по адресу улица Народной Воли, 21. С тех пор его местонахождение неизвестно.



Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщает приметы подростка: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светло-карие. Из особых примет шрам на левом веке и родинка на левой щеке.



Был одет в зеленую куртку с капюшоном, трикотажные зеленые штаны (на одной из штанин есть надпись большими белыми буквами) и белые кроссовки. С собой у школьника был зеленый рюкзак с учебными принадлежностями.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Мыцало, просят сообщить об этом по телефонам 356-42-05 (дежурная часть ОП № 5), 8 (906) 8111729 (ПДН) или 02.