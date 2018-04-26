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11:34 | 28.04.2018

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 27 апреля произошло 5 ДТП с пострадавшими, в результате которых 5 человек, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.

Так, в 22:00 на 27-м км автодороги Карпинск — Кытлым водитель автомобиля ВАЗ-21140 при внезапном появлении на проезжей части лося не справился с управлением, не смог принять меры к своевременному торможению, допустил наезд на животное. Скорость в момент столкновения, исходя из объяснений водителя, была около 80 км/час.

В результате ДТП тяжелые травмы получил пассажир, находящийся на переднем сиденье, — мужчина 1986 года, находится в реанимационном отделении лечебного учреждения.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 апреля 2018 года

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 апреля 2018 года


В 17:35 в Екатеринбурге на улице Ленина напротив дома № 5 произошел наезд на пешехода. Водитель автомобиля «Хендэ», двигаясь со стороны ул. Шейнкмана в направлении ул. Московской по левому ряду, на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину-пешехода 1981 года рождения, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 апреля 2018 года


В 16:10 в Качканаре на улице Свердлова женщина — водитель автомобиля «Рено» при проезде через нерегулируемый пешеходный переход допустила наезд на ребенка 2009 года рождения, который перебегал слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ребенок получил травмы — ушибы стопы.

В 10:50 в Екатеринбурге на автодороге Екатеринбург — Кольцово водитель автомобиля «Хендэ» не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на бетонное ограждение, находящееся на середине проезжей части, после чего автомобиль занесло в правую сторону, с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и бригадой скорой помощи доставлен в лечебное учреждение.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 апреля 2018 года


За 27 апреля выявлено нарушений ПДД:

Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 43
Выезд на полосу встречного движения — 68
Непредоставление преимущества пешеходам — 257
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 32
Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 67
Неиспользование ремней безопасности — 872

Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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