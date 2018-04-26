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09:55 | 28.04.2018

В Екатеринбурге установили мемориальную доску погибшему в 1996 году сотруднику милиции

В Екатеринбурге установили мемориальную доску младшему сержанту милиции Сергею Правде, который погиб в 1996 году при исполнении обязанностей.

16 января 1996 года 24-летний милиционер роты милиции ОВО при РОВД Кировского района Сергей Правда встал на пути грабителей магазина на проспекте Ленина, защищая находившихся там людей.

Трое бандитов были вооружены ружьями и пистолетом. Сергей получил пулю в живот и через два месяца скончался в больнице. Перед смертью он смог дать показания, которые помогли задержать банду братьев Коротковых, на счету которых было более 25 убийств.

28 августа 1996 года Сергея Правду посмертно наградили орденом Мужества. Мемориальная доска установлена на здании школы № 70, где погибший учился.

В Екатеринбурге установили мемориальную доску погибшему в 1996 году сотруднику милиции

В Екатеринбурге установили мемориальную доску погибшему в 1996 году сотруднику милиции


Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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