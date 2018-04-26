Ночью под Екатеринбургом сгорели два дома, баня и автомобиль

09:31 | 28.04.2018

Сегодня ночью в садовых товариществах на Московском тракте произошло два пожара. Сообщение о первом поступило в 00:26. Сгорел садовый дом.



— На площади 60 кв. м сгорел садовый дом. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Затем в 04:29 поступило второе сообщение. В садовом товариществе сгорели дом, баня, надворные постройки и автомобиль ВАЗ-1111.



— На площади 150 кв. м сгорели деревянные постройки, баня, садовый дом и автомобиль. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 19 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.