В Туринске возбуждено уголовное дело из-за массового заболевания школьников

09:13 | 28.04.2018

В Туринске возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» из-за массового заболевания учеников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в декабре 2017 года.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 33 школьникам поставили диагноз «острый гастроэнтерит (энтероколит) неустановленной этиологии». 12 детей госпитализировали.



В ходе проверки выявлены нарушения в организации питания в школе.



«По результатам лабораторных испытаний установлено, что каша манная не соответствовала показателям качественности. Вода кипяченая не соответствовала требованиям санитарных норм и правил "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения" по показателю "общее микробное число"», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



Кроме того, у одного из работников столовой выявлен золотистый стафилококк.



Сейчас по данному делу ведется расследование.





Фото: posobie.help