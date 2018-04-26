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09:13 | 28.04.2018
В Туринске возбуждено уголовное дело из-за массового заболевания школьников
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 33 школьникам поставили диагноз «острый гастроэнтерит (энтероколит) неустановленной этиологии». 12 детей госпитализировали.
В ходе проверки выявлены нарушения в организации питания в школе.
«По результатам лабораторных испытаний установлено, что каша манная не соответствовала показателям качественности. Вода кипяченая не соответствовала требованиям санитарных норм и правил "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения" по показателю "общее микробное число"», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Кроме того, у одного из работников столовой выявлен золотистый стафилококк.
Сейчас по данному делу ведется расследование.
Фото: posobie.help
© «Вечерние Ведомости»
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