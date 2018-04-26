В Екатеринбурге состоялась акция в защиту уйгуров. Не обошлось без полиции

Сегодня, 27 апреля, по всему миру, в том числе и в России, проходят акции против ущемления прав уйгуров в Китайской народной республике. Жители Восточного Туркестана, которые борются за независимость от КНР либо предоставление более широкой автономии, заявляют о притеснениях со стороны правительства. По их мнению, властями ведется работа по стиранию их языковой и религиозной идентичности, в том числе, ограничивается право на обучение на родном языке, уничтожаются учебники по истории и литературе, изданные на уйгурском языке.Несогласных с политикой правительства отправляют в тюрьмы, а территория заселяют выходцами из других регионов. Уйгуры просят обратить внимание мировое сообщество и ООН на ситуацию направить независимых экспертов Восточный Туркестан.Акции состоялись в Брюсселе и других европейских и американских городах –участие в них приняли тысячи человек.В Екатеринбурге в поддержку уйгуров вышел лишь один человек. Мужчина пришел к зданию Генерального консульства Китайской народной республике, расположенном в промзоне в районе Южного трамвайного депо на улице Фрунзе. В руках у него был флаг Восточного Туркестана, а на шее висел плакат с фотографиями, характеризующими положение уйгуров в КНР.На акции присутствовали сотрудники полиции. Вероятно, что о пикете бы узнало большее количество людей, если бы местоположение консульства – оно расположено в нелюдном месте.