Участником перестрелки в ЖК «Бажовский» мог являться бизнесмен Павел Неверов

23:08 | 27.04.2018

В свет вышли возможные подробности перестрелки в элитном жилом комплексе «Бажовский» в Екатеринбурге. Согласно данным издания «Деловой квартал», участниками перестрелки могли стать основатель компании «Олми» Олег Елкин и его бывший партнер Павел Неверов.



По информации издания, нападавшим мог быть Олег Елкин, а его жертвой – предприниматель Павел Неверов, который сначала был директором «Олми», а затем выкупил долю у основателя. Примечательно, что после этого Елкин выстрелил в себя и позже скончался в больнице.



В СУ СК России по Свердловской области СМИ подтвердили информацию о том, что конфликт был между двумя деловыми партнерами, при этом имена участников инцидента остаются неизвестными. «Бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился определенного имущества – по сути, был вынужден расплачиваться за него. В ходе конфликта бывший собственник произвел выстрел в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой», – сообщили в ведомстве.



Фото: СУ СК России по Свердловской области