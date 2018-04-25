Телебашня в Екатеринбурге уничтожена полностью

20:41 | 27.04.2018

В Екатеринбурге окончательно исчезла недостроенная телебашня. Сегодня рабочие взорвали круглое бетонное основание башни, которое оставалось после сноса ее ствола.



По информации пресс-службы УГМК, в настоящее время демонтажные работы доводятся до конца, при этом никакой опасности для окружающих это не представит.



Напомним, ликвидация екатеринбургской телебашни началась 24 марта — тогда объект был взорван. Затем были снесены остатки башни, а заключительным этапом стало уничтожение основания. На месте объекта планируется строительство ледовой арены.



Фото: rossaprimavera.ru