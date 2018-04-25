В Екатеринбурге временно перекроют движение трамваев на Вторчермете

20:30 | 27.04.2018

В ближайшие воскресенье и понедельник, 29 и 30 апреля, в связи с заменой путей движение трамваев на участке от ул. Ферганской до станции «Вторчермет» в Екатеринбурге будет закрыто.



По информации пресс-службы ЕТТУ, ограничения будут действовать с 09:00 до 17:00. Схему движения изменят два трамвайных маршрута. Трамвай № 1 будет двигаться по следующему маршруту: ВИЗ — Викулова — Белореченская — Радищева — 8 Марта — Фучика — станция метро «Ботаническая». Трамвай № 15 пойдет по 40 лет ВЛКСМ — Малышева — Гагарина — проспект Ленина — Московская — Радищева — 8 Марта — Титова — Ферганская — Новосибирская — Керамическая.



Фото: vkpress.ru