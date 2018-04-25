Начальник Главархитектуры Екатеринбурга покинет свой пост

20:02 | 27.04.2018

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Екатеринбурга Андрей Молоков в скором времени покинет свой пост. При этом он останется главным архитектором Екатеринбурга.



Примечательно, что в администрации города кадровое решение пока не подтвердили. По информации пресс-службы мэрии, официальная информация по данному вопросу должна появиться завтра на городском портале.



Напомним, Молокова был назначен начальником Главархитектуры в мае прошлого года.



Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга