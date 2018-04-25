В Екатеринбурге в ходе стрельбы в элитном ЖК убили мужчину

17:58 | 27.04.2018

В элитном жилом комплексе «Бажовский» на улице Кузнечной (предположительно, в доме № 81) в Екатеринбурге сегодня, 27 апреля, произошла стрельба в одном из офисов. Прибывшие на место сотрудники силовых структур обнаружили тело мужчины с признаками криминальной смерти в виде огнестрельного ранения. На месте происшествия находился второй пострадавший, также с огнестрельным ранением, который в настоящее время доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медпомощь.



«По факту инцидента органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На месте происшествия работают следователи СКР и полиция. Выясняются обстоятельства конфликта. Предположительно, произошла перестрелка между указанными гражданами, для выяснения причин инцидента допрашиваются свидетели», — отмечают в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что о преступлении стало известно после звонка в дежурную часть отдела полиции № 1 — граждане сообщили о выстрелах в офисном помещении. В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска запрашивают записи с камер видеонаблюдения.