В Екатеринбурге продают здание бывшей земской школы

17:29 | 27.04.2018

В Екатеринбурге на продажу выставлено здание бывшей земской школы по адресу улица Клары Цеткин, 13, соответствующая информация размещена на сайте Распорядительной дирекции МУГИСО.



Земскую школу построили в начале XIX века, она является объектом культурного наследия областного значения. На данный момент это собственность Свердловской области.



Отмечается, что объект нуждается в реставрации и реконструкции. Из-за пожара повреждены потолочные перекрытия и кровля.



Цена вопроса — 14 871 000 рублей.





Фото: rdmugiso.ru