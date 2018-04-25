Свердловская ГИБДД сообщает о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздники

17:01 | 27.04.2018

Госавтоинспекция Свердловской области информирует граждан о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в праздничные и выходные дни. 1,2 и 9 мая прием заявителей проводиться не будет. В остальные дни подразделения будут работать в соответствии с графиком РЭО ГИБДД – воскресенье, понедельник выходные дни (кроме регистрационного подразделения ГИБДД по адресу: проезд Водительский, 20).



Напомним, что при записи на прием в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД через сайт Госуслуги.ру и при оплате через него государственной пошлины существует скидка 30%, также есть возможность выбрать удобное для посещения время.