В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

16:50 | 27.04.2018

В Екатеринбурге раскрыли поджог автомобиля местной жительницы. 25 апреля пенсионерка обратилась в полицию. Она рассказала, что в день поджога к ней домой приходил друг ее сына. Мужчина был пьян, поэтому она не стала открывать дверь, а через некоторое время выглянула в окно и увидела, что ее ГАЗ-3102 горит, но пожарных вызывать не стала, так как огонь удалось потушить собственными силами.



Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, по факту поджога возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый - 33-летний местный житель. Он признался, что расстроился, когда его не пустили к другу, и решил отомстить. Поджог совершил с помощью принесенного с собой спиртного.



Сейчас екатеринбуржца проверяют на причастность к другим преступлениям.





Фото: yugtimes.com