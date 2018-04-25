В Екатеринбурге из-за ЧМ-2018 перенесли Венский фестиваль

16:17 | 27.04.2018

В этом году из-за чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге на месяц перенесут Венский фестиваль музыкальных фильмов. Он пройдет там, где и в прошлом году, на площадке перед главным корпусом УрФУ, но начнется уже после чемпионата, 26 июля, и продлится до 11 августа. Кроме того, показы фильмов в этом году будут начинаться не в 20:00, а в 19:00, так как в августе темнеет раньше.



Сейчас организаторы работают над программой фестиваля. Отметим, что это будет уже девятый Венский фестиваль в Екатеринбурге.





Фото: classicalmusicnews.ru