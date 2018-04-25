На Урале возбудили уголовные дела по факту контрабанды леса в Азербайджан. Суммы исчислялись миллионами

В Алапаевске деятельность местных лесозаготовителей будет тщательным образом проверена в рамках возбужденных уголовных дел. Сотрудники Уральской оперативной таможни проверили крупную партию древесины, которая должна была отправиться в Азербайджан. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с ноября 2017 года сотрудники российской компании экспортировали в Республику Азербайджан 1162 куб. м пиломатериалов хвойных пород общей стоимостью, по оценке экспертов, не менее 6 миллионов рублей.При проверке выяснилось: сведения, которые заявлены в декларации, являются недостоверными. В частности, представители предприятия не смогли пояснить происхождение древесины, что может свидетельствовать о том, что вырубки проводились незаконно.В ходе проверки вскрылись факты о еще нескольких экспортных поставках пиломатериалов с нарушением таможенного законодательства.По данному факту Уральской оперативной таможней возбуждено сразу 4 уголовных дела по ст. 226.1 УК РФ по факту контрабанды через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере.«В настоящее время проводятся следственные действия, в ходе которых предстоит выяснить все обстоятельства дела и установить личности виновных лиц», — сообщают в пресс-службе ведомства.