Жесткие переговоры
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


15:38 | 27.04.2018

20 молодых свердловских ученых получат денежные премии

В Свердловской области для молодых ученых объявлен конкурс на получение премий губернатора. Соискателями могут стать ученые, в том числе аспиранты, работающие в научных организациях и высших учебных заведениях.

Награды будут вручены за крупные научные работы фундаментального характера в виде опубликованных монографий или циклов статей, а также за работы, имеющие конкретные научно-прикладные результаты. Предельный возраст участников — 35 лет.

Всего будет выдано 20 премий по 200 тысяч рублей по таким номинациям, как механика, информатика, электрофизика и энергетика, технические науки, инженерные науки, химия твердого тела и электрохимия, охрана окружающей среды, физиология, медицина и многим другим.

Работы принимаются до 1 ноября 2018 года. Подробности здесь.


Фото: djida-dp.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:26 | 27.04.2018
Анатолий Литовченко: В поселке Новосинеглазово должна быть улучшена медицинская помощь

17:24 | 27.04.2018
В Финляндии заинтересовались медной катанкой РМК

17:01 | 27.04.2018
Свердловская ГИБДД сообщает о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздники

16:50 | 27.04.2018
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

16:17 | 27.04.2018
В Екатеринбурге из-за ЧМ-2018 перенесли Венский фестиваль

16:06 | 27.04.2018
В Прикамье приостановлена работа пожароопасного бара

16:05 | 27.04.2018
На Урале возбудили уголовные дела по факту контрабанды леса в Азербайджан. Суммы исчислялись миллионами

15:50 | 27.04.2018
Следственный комитет возбудил две «уголовки» по факту взяточничества на «уральской Рублевке»: в деле замешаны местные полицейские

15:38 | 27.04.2018
20 молодых свердловских ученых получат денежные премии

15:00 | 27.04.2018
Самые большие долги по зарплате в Полевском, Новоуральске и Сысертском районе

14:59 | 27.04.2018
С железнодорожного вокзала Кургана 8 мая отправится ретропоезд с ветеранами

14:53 | 27.04.2018
Судебные приставы арестовали иномарку жительницы Перми за долги за отопление и горячую воду

14:44 | 27.04.2018
В воскресенье в Перми поезда на Транссибирской магистрали начнут ходить по новому путепроводу

14:36 | 27.04.2018
Владелец киоска «Кебаб кинг» на Куйбышева доказал в суде законность постройки

14:36 | 27.04.2018
Перед майскими праздниками ГИБДД Зауралья откроет охоту на пьяных водителей

14:20 | 27.04.2018
В Пермском крае сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса

14:19 | 27.04.2018
Задушил кабелем: 17-летний парень из Нижнего Тагила обвиняется в убийстве девушки

14:04 | 27.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 апреля 2018 года

13:57 | 27.04.2018
В Свердловской области работает система социальной поддержки пострадавших на производстве

13:41 | 27.04.2018
Место осужденного за мошенничество депутата в парламенте Шадринска заняла кандидат от «Единой России»

13:22 | 27.04.2018
К строительству офтальмологической клиники в Шадринске приступят уже в мае

13:19 | 27.04.2018
Вчера у дома на улице Машинной убили женщину. Подозреваемый — бывший муж

13:18 | 27.04.2018
Оперативники ФСБ проводят обыски в ОМВД Сысерти

13:08 | 27.04.2018
Губернатор представил профсоюзам ключевые проекты развития Прикамья

13:00 | 27.04.2018
С 10 мая в Перми будет ограничено движение по Камскому мосту

12:55 | 27.04.2018
В Екатеринбурге организуют площадку для раздельного сбора мусора

12:37 | 27.04.2018
Помощник президента отметил важность обсуждения концепции преобразования эспланады с жителями Перми

12:36 | 27.04.2018
В Кушве из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек

12:32 | 27.04.2018
В Перми пройдут подряд три баскетбольных матча

12:02 | 27.04.2018
Общегородской субботник в Екатеринбурге откладывается

11:55 | 27.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 26 апреля 2018 года

11:41 | 27.04.2018
В Туринске будут судить сотрудницу точки микрозаймов

11:29 | 27.04.2018
В Екатеринбурге почтили память жертв Чернобыля

11:26 | 27.04.2018
Участок улицы Карла Маркса в Кургане не откроют для движения до конца мая

11:12 | 27.04.2018
Двух уральцев задержали при попытке перебросить наркотики в колонию

11:08 | 27.04.2018
Курганский природоохранный прокурор подал в суд на областной Департамент строительства

10:49 | 27.04.2018
В Кургане полиция отправила в печь килограммы изъятых наркотиков

10:47 | 27.04.2018
Участниками Российско-китайского ЭКСПО в Екатеринбурге станут 700 компаний

10:38 | 27.04.2018
«Уралкалий» поддержал II краевую выставку научно-технического творчества молодежи «Берполитех-2018»

10:24 | 27.04.2018
Евгений Куйвашев посетил Египет с деловым визитом

10:03 | 27.04.2018
В 2018 году на жилье для свердловских ветеранов ВОВ выделено 52,7 млн рублей

10:02 | 27.04.2018
Репетиция парада Победы: вечером в центре Екатеринбурга появятся танки, а улицы перекроют

09:50 | 27.04.2018
Судебные приставы из-за антисанитарии закрыли пекарню на Саввы Белых

09:36 | 27.04.2018
Увеличится количество автобусов на маршруте № 95 от Екатеринбурга до Чусовского озера

09:30 | 27.04.2018
В Серове осуждены телефонные мошенники, обманывавшие пенсионеров

09:08 | 27.04.2018
В случае проведения ЭКСПО-2025 Россия окажет помощь развивающимся странам

26.04.2018

23:18 | 26.04.2018
Сын свердловского депутата — экс-коммуниста примет участие в праймериз «ЕР»

21:27 | 26.04.2018
Футбольные болельщики будут обеспечены бесплатным транспортом во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге

20:55 | 26.04.2018
Пятиэтажку на Крылова «расстеклят» из-за чемпионата мира по футболу

20:00 | 26.04.2018
Наркоторговец подал иск к Евгению Ройзману


Радио Звезда


Мы в соцсетях





Архив
«    Апрель      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 