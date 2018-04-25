Задушил кабелем: 17-летний парень из Нижнего Тагила обвиняется в убийстве девушки

14:19 | 27.04.2018

В Нижнем Тагиле 17-летнего молодого человека подозревают в убийстве знакомой 18-летней девушки. Как передает ИА «Все новости», в ночь на 24 апреля молодые люди находились на техническом этаже дома на проспекте Дзержинского. Оба были пьяны. Когда между ними возник конфликт, парень схватил свисавший кабель и задушил им девушку, после чего скрылся.



Тело нашли местные жители, которые и вызвали полицию. Сейчас подозреваемый задержан.



— В ходе совместной работы оперативников и следователей подтвердилась причастность задержанного к совершению тяжкого преступления, — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».





Фото: gazeta19.ru