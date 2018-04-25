В Свердловской области работает система социальной поддержки пострадавших на производстве

13:57 | 27.04.2018

В Свердловской области работает система мер социальной поддержки пострадавших на производстве и получивших профессиональные заболевания. В прошлом году сумма средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве составила более двух миллиардов рублей.



Одно из направлений работы по охране труда — предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также снижение уровня профессионального риска. Фонд ежегодно реализует программы, стимулирующие работодателей заниматься вопросами охраны труда.



Наиболее востребованными предупредительными мерами являются санаторно-курортное лечение, медицинские осмотры и приобретение средств индивидуальной защиты. Количество обратившихся за ними работодателей за последние десять лет увеличилось с 454 до 1 406 человек.



В минувшем году медосмотр прошли более 76,5 тысячи жителей Свердловской области, трудовая деятельность которых связана с опасными производственными факторами. Отдохнули и поправили свое здоровье в санаториях чуть более семи тысяч работающих уральцев. 74 тысячи человек обеспечили средствами индивидуальной защиты.



Напомним, что если с работником произошел страховой случай, то он имеет право на получение единовременной или ежемесячных страховых выплат по заключению медико-социальной экспертизы, фиксирующей утрату им профессиональной трудоспособности. Если же в результате страхового случая наступила смерть работника, то право на получение выплаты имеет его семья.