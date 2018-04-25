Вчера у дома на улице Машинной убили женщину. Подозреваемый – бывший муж

13:19 | 27.04.2018

Накануне утром у одного из жилых домов на улице Машинной обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась местная жительница 1977 года рождения. Нашелся и очевидец убийства. Он рассказал, что видел, как неизвестный наносил женщине телесные повреждения. Очевидец окликнул нападавшего и тот скрылся.



По факту убийства возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, подозреваемым является бывший муж екатеринбурженки. Он сам обратился в полицию и признался в совершении преступления, пояснив, что причиной стали неприязненные отношения.



- Полицейские выяснили, что утром задержанный вместе с погибшей отвел в школу их общего ребенка – семилетнюю девочку. По предварительным данным, на обратном пути гражданин решил выяснить отношения с бывшей супругой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.