В Екатеринбурге организуют площадку для раздельного сбора мусора

12:55 | 27.04.2018

В воскресенье, 29 апреля, на площадке библиотеки имени Герцена (ул. Чапаева, 3) пройдет праздник под названием «Экодвор», организованный фондом «ЭРА», а также движениями ЭКА и «Экотеринбург». Здесь организуют пункты приема вторсырья: бумаги, стекла, металла, пластика.



С 12:30 до 16:30 в библиотеке будет работать информационная точка, где расскажут о пользе раздельного сбора мусора. Также для екатеринбуржцев приготовили квест, творческие мастер-классы и другие активности.





Фото: мойэкодвор.рф