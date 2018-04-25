В Кушве из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек

12:36 | 27.04.2018

Сегодня рано утром произошел пожар в одной из квартир жилого дома на улице Рабочей в Кушве. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе пятерых детей. Площадь пожара составила три квадратных метра. В квартире повреждено домашнее имущество.



- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы по лестничным маршам 20 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.





Фото: www.sunhome.ru