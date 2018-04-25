Общегородской субботник в Екатеринбурге откладывается

12:02 | 27.04.2018

Из-за неблагоприятных погодных условий в Екатеринбурге переносят дату проведения общегородского субботника. Напомним, что масштабная уборка города планировалась на завтра, 28 апреля, однако из-за снегопадов, которые прошли на этой неделе, снег не везде растаял.



Теперь субботник собираются провести в начале мая, если погода снова не подведет.



С начала апреля с улиц Екатеринбурга, по данным пресс-службы мэрии, вывезли более 12 тысяч тонн грязи и мусора. Очищено более 70% дорог и почти 90% тротуаров и пешеходных зон.





Фото: vitvesti.by