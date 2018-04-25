ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 26 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 26 апреля произошло 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 4 человека, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.Так, вна 67-м км автодороги Камышлов — Каменск-Уральский водитель автомобиля «Дэу-Нексия» при обгоне не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102.В результате ДТП водитель ВАЗ-21102 получила травмы: перелом бедра, ушиб грудной клетки; пассажир — ребенок 2017 года рождения — получил травмы: СГМ, тупую травму живота. Более тяжелых травм удалось избежать благодаря использованию соответствующего детского удерживающего устройства.на автодороге Чурманское — М. Койнова водитель автомобиля ВАЗ-21130, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд в кювет и опрокидывание.В результате ДТП получил травмы сам водитель — перелом грудного отдела позвоночника, множественные раны волосистой части головы, лица, ссадины правого плечевого сустава. За управление в состоянии алкогольного опьянения на него составлен административный протокол.в Ревде на улице Советских Космонавтов, около дома № 3, водитель автомобиля «Мицубиси» допустил наезд на пешехода, шедшего в нарушение требований правил дорожного движения по проезжей части в попутном направлении.В результате ДТП пешеход — мужчина 1959 года рождения — получил травму: закрытый перелом правой голени, также зафиксировано состояние алкогольного опьянения.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 32Выезд на полосу встречного движения — 48Непредоставление преимущества пешеходам — 294Нарушения водителями маршрутного транспорта — 40Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 75Неиспользование ремней безопасности — 939Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.