В Туринске будут судить сотрудницу точки микрозаймов

11:41 | 27.04.2018

В Туринске перед судом предстанет бывшая сотрудница микрофинансовой организации. За присвоение ей грозит до шести лет лишения свободы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, с июня по декабрь 2017 года женщина оформляла договоры займов, завышая при этом суммы в документах. Пользуясь тем, что заемщики невнимательно читают договоры, женщина забирала себе разницу. Таким образом сотрудница похитила более 100 тысяч рублей.



Махинации обнаружились, когда один из заемщиков обратился в полицию. В ходе расследования женщина во всем призналась. Дело передано в суд.





Фото: plusworld.ru