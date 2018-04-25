Двух уральцев задержали при попытке перебросить наркотики в колонию

В поселке Гари Свердловской области при попытке перебросить свертки в исправительную колонию №8 строгого режима задержаны двое жителей Серова.Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону, в четырех свертках находилось шесть сотовых телефонов, а также пластмассовый контейнер, предположительно, с наркотическим веществом.