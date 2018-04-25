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11:12 | 27.04.2018

Двух уральцев задержали при попытке перебросить наркотики в колонию

В поселке Гари Свердловской области при попытке перебросить свертки в исправительную колонию №8 строгого режима задержаны двое жителей Серова.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону, в четырех свертках находилось шесть сотовых телефонов, а также пластмассовый контейнер, предположительно, с наркотическим веществом.

Двух уральцев задержали при попытке перебросить наркотики в колонию

Двух уральцев задержали при попытке перебросить наркотики в колонию

Двух уральцев задержали при попытке перебросить наркотики в колонию


Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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