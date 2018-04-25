Участниками Российско-китайского ЭКСПО в Екатеринбурге станут 700 компаний

10:47 | 27.04.2018

В пятом Российско-китайском ЭКСПО, которое пройдет в Екатеринбурге одновременно с выставкой «Иннопром» (9–12 июля), примут участие порядка 700 компаний России и Китая. При этом китайскую сторону будут представлять компании девяти регионов: Гуандун, Внутренняя Монголия, Ляонин, Хейлунцзян, Шаньси и других.



Сейчас уже заняты все площади экспозиции КНР (более 5 тысяч кв. м). Она будет состоять из двух блоков: национальной и деловой. Главным событием Российско-китайского ЭКСПО станет межрегиональный форум с 13 тематическими секциями, такими как цифровая экономика, логистика, лесопереработка, таможенное регулирование.



— Начиная с 2014 года ЭКСПО становится визитной карточкой российско-китайского сотрудничества. В этом году ЭКСПО заточено под партнерство регионов, и мы связываем с этим большие надежды, поскольку выставка проходит под лозунгом «Новый старт, новые возможности, новое будущее». Судя по регистрации, предприятия Китая будут представлены на очень высоком уровне и отразят самые актуальные точки сотрудничества, — отметил замминистра коммерции Китая Фу Цзын.





Фото: iz.ru