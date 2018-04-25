Евгений Куйвашев посетил Египет с деловым визитом

В рамках деловой поездки в Африку губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывал в Египте. Цель визита — налаживание контактов, а также продвижение заявки на проведение выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.На данный момент Египет входит в топ-20 внешнеэкономических партнеров Свердловской области. В прошлом году оборот составил около 140 млн долларов США.«Мы продаем Египту металлы и металлические изделия, машиностроительную продукцию, медицинскую технику, древесину, зерно. Закупаем у египтян овощи, фрукты и орехи, минеральную и химическую продукцию, каменные изделия», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.Глава Среднего Урала встретился с министром торговли и промышленности Египта Тареком Кабилем, с которым обсудил в том числе возможность участия уральского капитала в развитии Суэцкого канала. Также Евгений Куйвашев пообщался с Патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II.