В 2018 году на жилье для свердловских ветеранов ВОВ выделено 52,7 млн рублей

10:03 | 27.04.2018

В этом году из бюджета Свердловской области выделено 52,701 млн рублей на улучшение жилищных условий инвалидов ВОВ и членов семей погибших ветеранов ВОВ. Большая часть получателей — вдовы, мужья которых погибли на фронте или уже после войны.



На данный момент 33 получателя уже определились с выбором жилья. Четверо уже приобрели квартиры — это жители Каменска-Уральского, Березовского, Полевского и Нижнесергинского района.



Всего за 2010–2018 годы улучшить жилищные условия смогли 5 521 ветеран и члены их семей.