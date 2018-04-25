Репетиция парада Победы: вечером в центре Екатеринбурга появятся танки, а улицы перекроют

10:02 | 27.04.2018

Сегодня, 27 апреля, вечером в центре Екатеринбурга пройдёт первая репетиция парада Победы, в которой примет участие военная техника.



В связи с этим с 20:00 до 04:00 будут закрыты для проезда транспорта проспект Ленина от Луначарского до Репина, улица Репина между Ленина и Малышева, улица 8 Марта от Малышева до Ельцина и сама улица Ельцина.



Стоит помнить, что военная техника будет следовать в центр со Вторчермета, в связи с этим во время ее движения будут ограничивать движение по улицам:



• Окраинная (от улицы Палисадной до улицы Дорожной),

• Дорожная (от улицы Окраинной до улицы Военной),

• Военная (от улицы Дорожной до улицы Патриса Лумумбы),

• Патриса Лумумбы (от улицы Военной до улицы Московской),

• Московская (от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина),

• Посадская (от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольятти),

• Пальмиро Тольятти (от улицы Посадской до улицы Московской),

• Репина (от улицы Малышева до проспекта Ленина),

• Малышева (от улицы Московской до улицы Репина),

• Попова (от улицы Московской до улицы Репина).



Следующие репетиции с участием техники намечены на 3 и 7 мая.



Фото: ekmap.ru