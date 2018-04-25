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09:30 | 27.04.2018

В Серове осуждены телефонные мошенники, обманывавшие пенсионеров

В Серове вынесен приговор двум телефонным мошенникам — Александру Абрамову и Александру Голицину. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на счету Абрамова шесть преступлений, одно из которых он совершил вместе с подельником — Голициным.

В феврале 2017 года Абрамов звонил пенсионерам (жителям Серова) и, представляясь их родственником, просил денег на различные нужды, такие как лечение, уплата штрафов за нарушение ПДД, ремонт автомобиля. Суммы варьировались от 10 до 49 тысяч рублей. Абрамов говорил, что деньги заберет его доверенное лицо, при этом, как правило, приезжал сам.

От действий мошенников пострадали шесть пенсионеров. Их общий ущерб составил около 150 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил Абрамова к трем годам строгого режима, Голицин получил 400 часов обязательных работ. Кроме того, осужденные должны возместить ущерб пострадавшим. Приговор в законную силу не вступил.



Фото: tomiks33.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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