В случае проведения ЭКСПО-2025 Россия окажет помощь развивающимся странам

09:08 | 27.04.2018

В случае победы заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге Россия окажет помощь около 100 странам, об этом на презентации в Москве рассказал председатель Организационного комитета ЭКСПО-2025 Аркадий Дворкович.



— Мы ценим каждого потенциального участника Всемирной выставки, поэтому предлагаем программу поддержки для развивающихся стран. Она включает в себя покрытие расходов на участие в ЭКСПО, помощь в создании павильона, разработке экспозиции. Мы ожидаем, что этой программой смогут воспользоваться около 100 стран, — подчеркнул Аркадий Дворкович.



Презентацию посетили представители дипломатических миссий, руководство правительства Свердловской области, бизнесмены.



Напомним, что за право проведения ЭКСПО Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Решение будет принято в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок.