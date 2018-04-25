Сын свердловского депутата экс-коммуниста примет участие в праймериз «ЕР»

23:18 | 26.04.2018

Сын свердловского депутата, бывшего члена КПРФ Вячеслава Вегнера, Александр, примет участие в праймериз «Единой России» в городскую думу Екатеринбурга. Предположительно, это будет один из округов Октябрьского района.



Также участие в праймериз примет ранее не проявлявший себя в политике генеральный директор АСЦ «Правобережный» (крупный застройщик) Дмитрий Естехин (Орджоникидзевская территориальная группа №13). Он имеет весьма неплохие шансы попасть в тройку, но переиграть действующего депутата, «коммунального короля» Уралмаша Александра Найданова ему вряд ли удастся.



Также на сегодняшний день известно, что участие в праймериз примут действующие депутаты Ира Овчинникова, Олег Кагилев, Александр Мяконьких, Виктор Тестов, Александр Смолин, Елена Дерягина, Николай Смирнягин, Николай Антонов, Владимир Смирнов и Юрий Дозорец.



Фото с личной страницы Ольги Сметаниной в «Фейсбуке»