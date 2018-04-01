Футбольные болельщики будут обеспечены бесплатным транспортом во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге

21:27 | 26.04.2018

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на бесплатную перевозку футбольных болельщиков во время чемпионата мира по футболу.



Документы конкурса появились на сайте госзакупок. Любители футбола, которые приедут в Екатеринбург на матчи ЧМ, смогут ездить на трамваях бесплатно. Для этого им нужно будет показать билет на игру и паспорт болельщика. На это власти города готовы потратить 578 тысяч рублей.



Деньги выделит областной бюджет, победителя конкурса определят 11 мая. Трамваи будут идти от фан-зоны в парке Маяковского на Семь Ключей, Шарташ, улицу Фрезеровщиков, Волгоградскую, к «Екатеринбург Арене» и от нее обратно к ЦПКиО. На каждый маршрут выйдут 1–3 трамвая, курсировать они будут в основном в вечернее и ночное время.



Фото: transphoto.ru