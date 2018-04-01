Пятиэтажку на Крылова «расстеклят» из-за чемпионата мира по футболу

20:55 | 26.04.2018

Пятиэтажку по адресу Крылова, 26 (выходит торцом на Татищева), срочно «расстеклят» к ЧМ-2018.



Приведение пятиэтажки в порядок городскому управлению ЖКХ обойдется в 215,6 тысячи рублей. Это стартовая цена аукциона.



Согласно дефектной ведомости, в порядок нужно будет привести 6 балконов. Там уберут имеющиеся разномастные решетки и профиль — и установят единообразные светопрозрачные ограждающие конструкции.



Аукцион состоится 10 мая, завершить работы планируется до 10 июня.



Фото: kac3.ru