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18:30 | 26.04.2018
Общественный совет при МУГИСО обрел старого-нового председателя
Известно, что на заседании присутствовал заместитель губернатор Свердловской области, и.о министра по управлению государственным имуществом Сергей Зырянов.
Отметим, что Николай Потеряев является также членом Общественной палаты Свердловской области, кроме этого, он стал самым первым кандидатом, который зарегистрировался на праймериз «Единой России» в городскую думу Екатеринбурга.
Общественный совет при МУГИСО занимается экспертизой проектов нормативных актов, разрабатываемых министерством, участвует в антикоррупционной и аттестационных комиссиях, а также осуществляет общественный контроль министерства.
© «Вечерние Ведомости»
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