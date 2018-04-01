Общественный совет при МУГИСО обрел старого-нового председателя

18:30 | 26.04.2018

Председатель Общественного совета при Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области Николай Потеряев, сегодня, 27 апреля, подтвердил свои полномочия, которые ранее поставили под сомнение ряд членов ОС. В повестку был повторно внесен вопрос о его избрании – в резульате 6 человек проголосовали «за» его кандидатуру, 2 «против», четверо проигнорировали заседание.



Известно, что на заседании присутствовал заместитель губернатор Свердловской области, и.о министра по управлению государственным имуществом Сергей Зырянов.



Отметим, что Николай Потеряев является также членом Общественной палаты Свердловской области, кроме этого, он стал самым первым кандидатом, который зарегистрировался на праймериз «Единой России» в городскую думу Екатеринбурга.



Общественный совет при МУГИСО занимается экспертизой проектов нормативных актов, разрабатываемых министерством, участвует в антикоррупционной и аттестационных комиссиях, а также осуществляет общественный контроль министерства.