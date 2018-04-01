Прокуратура проводит проверку из-за вспышки кишечной инфекции в екатеринбургской школе-интернате

17:49 | 26.04.2018

В екатеринбургской школе-интернате №11 проходит проверка из-за массового обращения воспитанников за медицинской помощью.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 18-20 апреля 16 детей пожаловались на боль в животе, рвоту и недомогание. У пяти из них обнаружен норовирус второго типа.



Надзорное ведомство проверит организацию питания в интернате и установит причины вспышки инфекции.





Фото: weproject.kz