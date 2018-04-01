Мэрия Екатеринбурга: от грязи и мусора очищено 70% дорог и 90% тротуаров

17:27 | 26.04.2018

С начала апреля с улиц Екатеринбурга вывезли более 12 тысяч тонн грязи и мусора: очищено более 70% дорог и почти 90% тротуаров и пешеходных зон, такие данные озвучил замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.



Также прочищены все колодцы ливневой канализации, а управляющие компании и жители привели в порядок 3,8 тысячи дворов и 6,8 тысячи дворовых территорий.



Напомним, что 28 апреля пройдет общегородской субботник.





Фото: www.miasskiy.ru