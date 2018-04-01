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16:39 | 26.04.2018

На открытие Академии единоборств в Екатеринбург приедут Дзю, Емельяненко и Штырков

Константин Дзю, Александр Емельяненко и Иван Штырков примут участие в открытии Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 4 мая. Это будет первый спортивный объект Свердловской области, предназначенный только для единоборств. Здесь разместятся секции по боксу, смешанным единоборствам, тайскому боксу, карате, греко-римской борьбе.

Торжественное открытие академии губернатором Среднего Урала Евгением Куйвашевым и главой РМК Игорем Алтушкиным начнется в 18.00.

После открытия состоится первый турнир по профессиональному боксу, а также мастер-класс для детей от Адбулманапа Нурмагомедова - тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что 5 мая в Екатеринбурге также начнется турнир RCC2: Russian Cagefighting Championship.


Фото: ntv.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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