На открытие Академии единоборств в Екатеринбург приедут Дзю, Емельяненко и Штырков

16:39 | 26.04.2018

Константин Дзю, Александр Емельяненко и Иван Штырков примут участие в открытии Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 4 мая. Это будет первый спортивный объект Свердловской области, предназначенный только для единоборств. Здесь разместятся секции по боксу, смешанным единоборствам, тайскому боксу, карате, греко-римской борьбе.



Торжественное открытие академии губернатором Среднего Урала Евгением Куйвашевым и главой РМК Игорем Алтушкиным начнется в 18.00.



После открытия состоится первый турнир по профессиональному боксу, а также мастер-класс для детей от Адбулманапа Нурмагомедова - тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.



Напомним, что 5 мая в Екатеринбурге также начнется турнир RCC2: Russian Cagefighting Championship.





Фото: ntv.ru