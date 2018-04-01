Администрация Верхней Салды заплатит жительнице 80 тысяч рублей за скользкий тротуар

15:25 | 26.04.2018

В ноябре 2015 года жительница Верхней Салды Татьяна Б. упала на скользком тротуаре и получила перелом, ставший причиной инвалидности третьей группы. До сих пор женщина не может вести активный образ жизни и испытывает постоянные боли.



В прошлом году Татьяна подала иск к ряду организаций, ответственных за содержание тротуаров, а также к администрации Верхнесалдинского городского округа.



В итоге суд признал ответчиком администрацию и взыскал с нее 80 тысяч рублей, в том числе 70 тысяч – в качестве компенсации морального вреда.





Фото: newsforbreakfast.ru